Sportlicher Jahresabschluss seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren gibt es den Silvesterlauf in Heddesheim, den ursprünglich der örtliche Ski-Club ins Leben gerufen hat. Seit 2012 richtet die Organisationsgemeinschaft Silvesterlauf das beliebte Sportereignis zum Jahresabschluss aus. Anmeldungen für die neue Auflage am 31. Dezember sind bereits möglich. Einen Titel-Sponsor gibt es diesmal nicht, die Edeka hat sich aus dem Event zurückgezogen, wie Organisator Markus Kunkel auf Nachfrage bestätigt.

Von 700 bis 7700 Meter

Für große und kleine Läufer, Anfänger wie Geübte, stehen wie jedes Jahr mehrere Läufe zur Auswahl: ein Bambinilauf (700 Meter) für die Jahrgänge 2012 und jünger, ein Schülerlauf über 1,4 Kilometer (Jahrgänge 2011 bis 2007), die sogenannten Mini-Meile über 4,4 Kilometer und der Hauptlauf über die längst bekannte „Heddesheimer Meile“, die 7,7 Kilometer misst. Alle Strecken führen über Asphalt und feinen Schotterbelag am Rand des Badesees entlang beziehungsweise um diesen herum. Aufgrund der Wetterlage können Streckenänderungen vorgenommen werden. Start und Ziel ist vor der Nordbadenhalle in der Ahornstraße. Auch Walker oder Nordicwalker sind willkommen.

Folgender Ablauf ist geplant:

8 Uhr: Beginn Startunterlagenausgabe (Nachmeldungen Meile/Minimeile bis 50 Minuten vor dem Start, Bambini- und Schülerlauf bis 30 Minuten davor)

10 Uhr: Start Bambinilauf

10.10 Uhr: Start Schülerlauf

10.25 Uhr: Siegerehrung Bambini- und Schülerlauf

10.35 Uhr: Start Minimeile

11.11 Uhr: Start Meile

13 Uhr: Siegerehrung Meile und Minimeile, „After Race Party“.

Teilnahmeberechtigt am Bambini- und Schülerlauf sind alle sportgesunden Kinder/Jugendliche. Alle erhalten ein Erinnerungspräsent bei der Startunterlagenausgabe. Auszeichnungen und/oder Preise erhalten alle Sieger der ausgeschriebenen Altersklassen. Hierfür stehen Sach- und oder Geldpreise zur Verfügung. Beim Bambini- und Schülerlauf werden die drei Schnellsten Mädchen/Jungen der beiden Läufe geehrt. Belohnt werden soll auch die größte Läufergruppe der jungen Sportler, informiert Kunkel. Minderjährige brauchen die schriftliche Zustimmung der Eltern, um teilnehmen zu dürfen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich.

Start und Ziel Nordbadenhalle

Umkleiden und Duschen sind in der Nordbadenhalle vorhanden und können am Veranstaltungstag von 8 bis 14 Uhr benutzt werden. Im Zielbereich wird eine Getränkeversorgung eingerichtet. Die Betreuung des Laufs übernimmt der DRK Ortsverband. Für Zuschauer und Teilnehmer befindet sich der Bewirtungsbereich in beziehungsweise an der Nordbadenhalle.

Meldungen kosten bis 25. Dezember vier Euro für Bambini/Schüler und elf Euro für Meile/Minimeile. Wer sich zwischen dem 26. und 30. anmeldet, zahlt jeweils einen Euro mehr. Am Morgen des Laufs kostet die Teilnahme fünf beziehungsweise 13 Euro.

Der Lauf ist der letzte Teil des Bergstraßen-Cups, zu dem auch der Schriesheimer Mathaisemarktlauf, der Hemsbacher Altstadtlauf, der Weinheimer Altstadtlauf und der Weinheimer Herbstlauf zählen. agö

