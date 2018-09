Sportvereine laden zum Familientag ein

Am Sonntag, 23. September, geht es rund an der Freizeithalle in Heddesheim: Von 11 bis 16 Uhr laden die Vereine der Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH) zu ihrem ersten IGSH-Familientag ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Angebot aus verschiedenen Spiel- und Sportstationen für Jung und Alt. Alle Teilnehmer können zudem kostenlos an einer Verlosung teilnehmen und attraktive Preise gewinnen, versprechen die Organisatoren. Darüber hinaus gibt es warme Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Folgende Vereine sind in der IGSH organisiert: Turngemeinde 1891, Arbeiter-Turnerbund, Fußballverein Fortuna, Tennisclub und Tischtennisclub. agö

