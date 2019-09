Stammtisch zur Kommunalpolitik

Am Donnerstag, 12. September, findet im Gasthaus zum Deutschen Kaiser (Unterdorfstraße) der erste kommunalpolitische Stammtisch statt. Die Veranstaltung, die auf eine Initiative der neuen FDP-Fraktion im Heddesheimer Gemeinderat zurückgeht, beginnt um 19.30 Uhr und richtet sich an alle interessierten Bürger, die in geselliger Runde ihre Ideen und Anregungen loswerden oder sich über kommunalpolitische Themen austauschen möchten. Wie FDP-Gemeinderat Tobias Köber berichtet, haben auch Vertreter anderer Fraktionen ihr Kommen angekündigt. „Das soll keine FDP-Veranstaltung werden“, betont Köber. Der kommunalpolitische Stammtisch solle nach dem Auftakt im Kaiser jeweils am ersten Donnerstag im Monat in wechselnden Lokalitäten stattfinden. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.09.2019