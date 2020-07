Start an der frischen Luft

Heddesheim.Die Vorbereitung bei den Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim nimmt Fahrt auf: Der neue Trainer Marcus Otterstädter bittet seine Mannschaft bereits seit dem 30. Juni regelmäßig zu Laufeinheiten, ab dem 1. August geht es dann zum Feinschliff in die Halle.

„Wir haben vereinsintern abgesprochen, dass wir noch nicht in die Halle gehen, sondern erst einmal nur draußen trainieren“, erläutert der neue Coach: „Natürlich hätte ich als Trainer gerne auch schon etwas mit Ball gemacht, aber ich trage die Entscheidung des Vereins voll und ganz und auch die Spielerinnen sind froh, dass wir nun diesen Weg gehen. Es ist eine Situation, in der wir lieber Vorsicht walten lassen.“

Mit Blick auf den geplanten Saisonstart Mitte September bereitet der derzeitige Aufbau der Vorbereitung dem erfahrenen Coach kein Kopfzerbrechen: „Wenn wir im August mit dem Training mit Ball starten können und dann auch bald die ersten Testspiele absolvieren, dann passt das alles.“ Allerdings ist dem in der Pfalz wohnenden Otterstädter auch aufgefallen, dass die Terminierung von Vorbereitungsspielen durchaus problematisch ist: „Wir wollen nicht gegen die Liga-Konkurrenz testen, also müssen wir in die Pfalz ausweichen. Aber dort sind die Corona-Beschränkungen noch größer und die Hallen noch nicht offen“, berichtet der Coach, ist aber dennoch zuversichtlich: „Wir werden zum Start gut vorbereitet sein.“

Torhüterin auf der Wunschliste

Froh ist Marcus Otterstädter, dass er bereits auf drei Neuzugänge bauen kann: Vom Oberligisten St. Leon kommt die 23-jährige Alina Holzer nach Heddesheim. Sie ist flexibel auf Außen und im Rückraum einsetzbar. Beim SV Wilhelmsfeld (Kreisliga) war zuletzt Anna Heckmann am Ball. Neuzugang Nummer drei ist Christina Fahrenbach. Sie war zuletzt unter Trainer Marcus Otterstädter beim Oberligisten TG Osthofen aktiv und folgt nun ihrem Coach.

„Mit den drei Neuzugängen sind wir schon gut aufgestellt. Aber vielleicht können wir noch einmal nachbessern“, befindet sich Otterstädter noch in Gesprächen. Vor allem eine Torhüterin steht auf seinem Wunschzettel noch ganz oben. „Durch die Corona-Pause sind viele Vereine mit ihren Planungen noch nicht fertig und vielleicht tut sich noch etwas.“ me

