Startschuss für neues Sanierungsgebiet

Die Baustelle für das neue Schulgebäude an der Hans-Thoma-Schule. Am Donnerstag steht im Gemeinderat eine weitere Auftragsvergabe auf der Tagesordnung. © Kolb

Wenn der Heddesheimer Gemeinderat am Donnerstag, 22. Februar, 17 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, soll ein neues Kapitel der Ortskernentwicklung beginnen. Mit dem Satzungsbeschluss über das Sanierungsgebiet Ortskern III rückt dann das Gebiet zwischen Unterdorf- und Schulstraße in den Fokus. In dem knapp sieben Hektar großen Areal sollen in den nächsten Jahren städtebauliche

...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018