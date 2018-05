Staunen über Dauerwellen

Anzeige

Fünf Schülerinnen und eine Lehrerin aus Rumänien waren auf Einladung des in Heddesheim ansässigen Bildungswerk Weilau (BWW) zu Gast in der Region. Die jungen Damen sollten hautnah erleben, wie eine Ausbildung im Friseurbereich in Deutschland aussieht. Begleitet wurde die rumänische Delegation von Elsbeth Ruiner, der ehemaligen Direktorin der Justus-von-Liebig-Berufsschule Mannheim. Sie hatte auch das Programm mit dem Vorsitzenden des BWW, Konrad Fischer, früher evangelischer Pfarrer in Heddesheim, ausgearbeitet.

Für die Fortsetzung des Projekts „Duale Ausbildung“ in Rumänien zeigte sich Handwerkskammerpräsident Alois Jöst sehr aufgeschlossen und sagte seine Unterstützung zu. Was die jungen Frauen auf dem Maimarkt zu sehen bekamen, imponierte ihnen, vor allem die Kosmetikartikel. Die rumänischen Gäste besuchten gemeinsam mit deutschen Schülerinnen die private Berufsfachschule für Kosmetik und Maskenbildner in Mannheim und anschließend den Friseursalon „bloom’s“.

Auf eigenen Wunsch absolvierten sie an der Justus-von-Liebig-Schule einen Dauerwellenworkshop. Fakt ist, dass sie in Rumänien an ihrer Schule – Technisches Lyceum Traian Vuia Targu Mures – so etwas kaum machen können, weil weder die Werkzeuge noch die nötigen Chemikalien zur Verfügung stehen.