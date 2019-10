Stelldichein der Prominenz

Zum „Quellfleisch esse“, wie die Alt-Hellessma noch sagen, strömen am Kerwemontag nach wie vor die Besucher in Scharen in die Nordbadenhalle. In diesem Jahr waren die Fußballer der Fortuna für die Organisation und den Service in der Halle verantwortlich. Der Hausherr, Bürgermeister Michael Kessler, begrüßte neben der Bürgerschaft auch die Mitarbeiter vom Bauhof und der Gemeindeverwaltung.

Traditionell kommen auch Gäste aus der Wirtschaft und den Verwaltungen, die mit der Gemeinde Heddesheim zusammenarbeiten, in die Halle. Andreas Stenger, der neue Mannheimer Polizeipräsident, war zum ersten Mal dabei. Er wohnt, wie auch VR-Bank-Vorstandsmitglied Michael Düpmann und Professor Dietmar von Hoynningen-Huene in der Sportgemeinde. Stefan Kleiber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, war ebenso dabei wie die Ex-Bürgermeister Peter Riehl (Schriesheim), Roland Marsch (Edingen-Neckarhausen) und Heiner Bernhard (Weinheim). „Premierengast“ war Ralf Gänshirt, seit wenigen Wochen Rathauschef in Hirschberg. Auch seine Kollegen Stefan Schmutz aus Ladenburg und Hermann Lenz aus Laudenbach gesellten sich in die Runde.

Heddesheimer Gemeinderäte plauderten mit ehemaligen Kollegen wie dem Ehrenbürger Josef Doll. Pfarrer Dierk Rafflewski, Diakon Tomas Knapp und Rektorin Dagmar Knispel wurden ebenfalls gesehen. Für zahlreiche Vereinsvorstände ist der Besuch in der Halle am Kerwemontag längst eine liebgewonnene „Pflicht“.

Die 40 Helfer der Fortuna hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten. Bei „Küchenbulle Robin Maier“ und Frank Jöst liefen alle Fäden zusammen, informierte Michael Nägle, der Erste Vorsitzende der Fortuna. „Immerhin wurden 1000 Bratwürste und 120 Kilogramm Wellfleisch verzehrt“, berichtete Daniel Gerstner. Die Verantwortlichen der Fortuna lobten die reibungslose Zusammenarbeit mit den Bauhofmitarbeitern und der Gemeindeverwaltung. Robin Maier hatte den Fortuna-Helfern T-Shirts mit dem Spruch: „Mir sinn Kerwe, ä Lewe long“, angefertigt – besser kann man den Geist der Hellessma zu ihrer Kerwe nicht beschreiben. Und, wie gewohnt, zogen die Kerweborscht mit dem Kerweparre in die Halle ein. Ihr Schlachtruf. „Wem kehrt die Kerwe?“, wurde auch hier lauthals mit „Unser!“ erwidert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019