Sternsingeraktion: Wer macht mit?

Für die Sternsingeraktion 2020 sucht die Heddesheimer Pfarrei St. Remigius Kinder und Jugendliche, die sich für die gute Sache engagieren wollen. Als Könige verkleidet ziehen die Sternsinger am 6. Januar durch die Straßen von Heddesheim und besuchen angemeldete Haushalte. Mit Liedern und Gedichten bringen sie den Segen der Weihnacht in die Häuser und hinterlassen als sichtbares Zeichen ihren Segenspruch 20*C+M+B+20 an den Haustüren. Dabei sammeln sie Spendengelder für Kinder in Not.

Besonderes Augenmerk liegt dieses Jahr auf dem Libanon, die Suche nach Frieden ist das zentrale Thema. Die erste Probe für die Sternsingeraktion findet am Samstag, 14. Dezember, von 10 bis 12.30 Uhr im Remigiushaus am Hirschplatz statt. Dort wird auch der diesjährige Sternsingerfilm mit Willi Weitzel gezeigt. Alle Infos zur Heddesheimer Sterningeraktion gibt es im Internet unter www.sternsingerhd.de. Dort können sich Bürger auch für einen Besuch der Sternsinger anmelden. Möglich ist dies ebenfalls über ausliegende Listen oder das katholische Pfarrbüro. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019