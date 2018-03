Stickstoffeintrag soll „nachhaltig“ sinken

Anzeige

Wüsste man es nicht besser, könnte man der Verbandssatzung der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße geradezu eine prophetische Gabe zuschreiben: Der Vorsitz im Zweckverband, der die Haushalte und das Gewerbe in Heddesheim und Hirschberg mit Trinkwasser versorgt, wechselt alle fünf Jahre. Zuletzt war dies am 27. Februar 2013. Die Verbandsversammlung, die sich am Dienstagabend im Hirschberger Rathaus traf, hat jetzt die Statuten erneut vollzogen: Der Hirschberger Bürgermeister Manuel Just tritt ins zweite Glied, sein Heddesheimer Kollege Michael Kessler rückt an die Spitze. Das könnte auch in anderer Hinsicht passen, dann nämlich, wenn der Hirschberger Bürgermeister im Sommer zum Oberbürgermeister in Weinheim gewählt werden sollte.

Kessler betonte, dass sie, gleich in welcher Stellung, die Amtsgeschäfte stets in Kooperation führten und überließ seinem Hirschberger Kollegen mit einem Augenzwinkern ein letztes Mal die Leitung der Sitzung: „Der muss Geld verdienen, weil er einen teuren Wahlkampf vor sich hat.“ Das war am Dienstag in der Tat hart verdient, denn der Zweckverband, der in den vergangenen Jahren nicht gerade durch stundenlange Verbandssitzungen aufgefallen ist, hatte ungewöhnlich viel zu entscheiden.

Analysewerte alle okay

Zuvor aber freute sich Just, dass sein vorerst letzter Bericht über das vergangene Jahr doch einige positive Botschaften hatte. Die im vergangenen Jahr vom Hygieneinstitut der Uni Heidelberg durchgeführte große Wasseruntersuchung habe ergeben, dass alle Werte der Trinkwasserverordnung entsprächen. Auch das TFA-Problem sei einstweilen vom Tisch. TFA bedeutet Triflouressigsäure. Diese entsteht als Abbauprodukt bei der Herstellung von Pflanzenschutz- und Arzneimitteln. Sie wird von der Firma Solvay in Bad Wimpfen in den Neckar geleitet und wurde auch in Brunnen gefunden, die in Schlagweite zum Neckar liegen. Gesetzliche Grenzwerte für TFA gibt es nicht, allerdings einen gesundheitlichen Orientierungswert. Fachleute schätzen die Gesundheitsgefährdung durch TFA als sehr gering ein, da der Stoff schnell aus dem Körper ausgeschieden wird. Um das Problem in Bad Wimpfen in den Griff zu bekommen, wurde der Maßnahmewert von 10 auf 30 Mikrogramm pro Liter hochgesetzt. Just bezifferte den TFA-Wert in den Verbandsbrunnen mit 0,5 Mikrogramm pro Liter und fügte hinzu: „Wir sind gut unterwegs bei der Wasserqualität.“