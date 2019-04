Stöcklin und Zahn verstärken den Vorstand

Hans Stöcklin und Silvia Zahn verstärken den VdK-Kreisvorstand. © Wollstadt

Bei ihrer 50. Kreisverbandskonferenz haben die Delegierten des VdK-Kreisverbands Mannheim Vorstandsämter neu besetzt. In der Versammlung im Heddesheimer Bürgerhaus wurde der Vorsitzende des Ortsverbandes Leutershausen, Hans Stöcklin, zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. Silvia Zahn, Vorsitzende des Ortsverbandes Altlußheim, übernimmt ein Amt als Beisitzerin im Kreisvorstand an.

Hans Stöcklin ist zugleich Ehrenamtsbeauftragter des Kreisverbandes. Dieses Amt wurde in allen Kreisverbänden des Bezirksverbandes Nordbaden integriert, da es für die Ortsverbände immer schwieriger wird, Vorstandsämter zu besetzen.

Zu Beginn der Versammlung begrüßte Kreisverbandsvorsitzender Helmut Gaa im Bürgerhaus neben den Delegierten auch zahlreiche Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende. Ferner übermittelte er ein Grußwort seines Vorgängers Hermann Bernhard. Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler ging auf den Charakter des VdK ein, dessen Wirken in örtlichen Selbsthilfegruppen unmittelbar nach dem Krieg begonnen hatte. Mit den Jahren entwickelte sich der VdK zum modernen Dienstleistungsverband, der zahlreiche Serviceleistungen für seine Mitglieder erbringt. Der Vorsitzenden des gastgebenden VdK-Ortsverbandes, Karl-Heinz Schmitt, wünschte allen ehrenamtlich Tätigen im VdK auch zukünftig viel Energie, Willenskraft und Freude an ihrem Einsatz.

Die Tätigkeitsberichte der Ressortleiter gaben einen umfassenden Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. Viel Lob gab es für Kassier Siegbert Lehmann, dem die Revisoren tadellose Arbeit attestierten. Dank der umsichtigen Geschäftsführung befindet sich der Kreisverband in einer wirtschaftlich guten Lage. Der Geschäftsbericht des Vorsitzenden Helmut Gaa erinnerte an die vielen Termine und Aktivitäten, die der Kreisverband wahrgenommen hatte. Gaa bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Besonderer Dank galt Wolfgang Nase und Hans-Peter Hocker für ihre stete Bereitschaft, den VdK bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen der Ortsvereine zu vertreten. Ebenso erging ein Dank an die Revisoren, die bei Bedarf auch die Kassenberichte der Ortsverbände prüfen.

Über aktuelle Aufgaben referierte Bernhard Gschwender, Geschäftsführer des Bezirksverbands Nordbaden und Schriftführer im Kreisverband Mannheim. Die Rechtsabteilung des VdK konnte demnach gute Erfolge verzeichnen. Der VdK werde sich auch weiterhin seinen Aufgaben in allen sozialen Angelegenheiten widmen, die politische Debatte begleiten und darauf reagieren. Wichtige Themen sind etwa der Eigenanteil an den Pflegekosten, Fragen rund um die Rente, Mieten und Wohnungsbau.

Eine Diskussion löste der Antrag der Vorsitzenden des Ortsverbandes Ilvesheim, Christa Erbe, aus. Sie beklagte das dürftige Platzangebot für die Veröffentlichungen der Ortsverbände in Nordbaden in der VdK-Zeitung. Die Delegierten sprachen sich mehrheitlich dafür aus, dass das Platzangebot erhöht werden müsse. Der Kreisverband Mannheim wird diese Anfrage nun beim Landesverband einreichen. red

