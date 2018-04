„Strahlkraft bis nach Stuttgart“

Anzeige

Kontakte geknüpft

„Die Installation eines dualen Bildungssystems nach dem deutschen Vorbild wird weiter intensiv verfolgt“, sagte die ehemalige Direktorin der Mannheimer Justus-von-Liebig-Schule, Elsbeth Ruiner. In mehreren Besuchen wurden Kontakte geknüpft. So waren rumänische Lehrerdelegationen aus dem Fachbereich Holz in Eberbach und Schwetzingen.

Vertreter der Volksschule in Reghin und Petelea tauschten sich mit ihren Kollegen der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule sowohl in Rumänien als auch in Heddesheim aus. In Petelea hat sich die Rathausspitze zur Installation eines örtlichen Beirates entschieden, der sich mit dem Themenbereich Holzbearbeitung beschäftigt.

„Es gibt natürlich Ungleichgewichte bei der Ausstattung der Schulen gegenüber unseren Schulen“, stellte Ruiner fest. „Die Erfahrungsberichte der beteiligten Lehrkräfte auf beiden Seiten lassen erkennen, dass sich ein gegenseitiges Verständnis bildet“, sagte Elsbeth Ruiner, die sicher ist: „Wir gehen jetzt kleine Schritte, die unsere rumänischen Partner nicht überfordern“. Durch persönliche Begegnungen können die Mentalität und die kulturellen Besonderheiten kennengelernt und besser verstanden werden.

„Unser Projekt hat im Ergebnis Strahlkraft bis ins Staatsministerium in Stuttgart“, sagte Fischer. Positiv gesehen wird auch die Nominierung zum europäischen Bürgerrechtspreis der Sinti und Roma. Ein weiterer Erfolg ist die zur Verfügungstellen von finanziellen Mittel der badischen Diakonie für rumänische Schüler. Ein Dankeschön ging an die Förderer des BWW: den Rotary Club Lobdengau, das Diakonische Werk Baden, die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim, die Manfred-Lautenschläger-Stiftung, sowie an Einzelspender. Willi Riedel stellte den Kassenbericht vor, Eckhard Geissinger und Hartmut Strewinski bestätigten eine saubere Führung der Kasse.

Die Mitglieder stimmten dem Antrag von Frank Hasselbrink, die Vorstandschaft zu entlasten, einstimmig zu. Die Vorstandschaft wurde daraufhin wiedergewählt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018