Strategie für die digitale Zukunft

Mit 35 000 Euro Fördermitteln vom Land macht sich Heddesheim auf den Weg, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Die erfolgreiche Teilnahme am Landeswettbewerb „Digitale Zukunftskommune@bw“ hat dafür den Grundstein gelegt – jetzt geht es darum, eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten. In seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 28. Juni, 17 Uhr, soll der Gemeinderat die ersten Meilensteine des Projekts festzurren.

Als externen Partner hat sich die Gemeinde die Gt Service GmbH des Gemeindetags Baden-Württemberg ins Boot geholt. Die Experten werden in der Sitzung den Zeitplan, die Ziele und eine Ist-Analyse vorstellen. Darauf aufbauend soll voraussichtlich im September eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Bis zum Jahresende soll die Digitalisierungsstrategie ausgearbeitet sein.

Immer konkreter wird es auch bei der Planung für das Umfeld des Bürgerhauses, wo derzeit die Abbrucharbeiten laufen. Im Gemeinderat werden Vertreter des Büros BBP das Freiflächenkonzept für das Areal vorstellen. Zudem sollen Aussagen darüber gemacht werden, welche Kosten für die Anpassung der Infrastruktur auf die Gemeinde zukommen.