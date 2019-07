Stühle erzählen Geschichten

Sie sind bunt, individuell und kreativ – und sie erzählen eine Geschichte: die „Asylstühle“, die Geflüchtete und Heddesheimer, Kinder und Erwachsene im Heddesheimer Arbeitskreis (AK) Flucht und Asyl gestaltet haben. Zehn Kunstwerke sind bei der gemeinsamen Gestaltungsaktion entstanden, der Asylkreis beteiligte sich damit bereits Mitte Mai an einer Installation mit 1000 Stühlen auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Dazu hatte die Diakonie Baden-Württemberg unter dem Motto „Ein Platz für Asyl in Europa“ aufgerufen. Jetzt werden die zehn besonderen Heddesheimer Sitzmöbel auch bei einer Ausstellung während des Dorffeschds am 20. und 21. Juli im Alten Rathaus in Heddesheim zu sehen sein.

Zu der kleinen Werkschau haben sich der AK Flucht und Asyl und die Literaturgruppe des Kunstvereins Heddesheim zusammengetan. Die Ausstellung ist am Samstag, 20. Juli, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. Juli, von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Mitglieder der Literaturgruppe werden Kurztexte zu Flucht und Asyl, Heimat und Heimatlosigkeit lesen. Die Veranstaltung wird gefördert durch das Aktionsbündnis Miteinander Reden der Bundeszentrale für politische Bildung, wie Melanie Brunner-Straub vom AK Flucht und Asyl mitteilt. red/agö

