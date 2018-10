Suche nach dem Traumprinzen endet glücklich

Ein Topmodel ist sie nicht gerade: Graue, zum Dutt zusammengefasste Haare, ein äußerst biederes Outfit, dezent geschminkt mit der kompletten Palette von Farben, die ein Maleratelier so hergibt, ist die neue Kerweschlumbl aber auf jeden Fall ein Hingucker. Für viele Heddesheimerinnen stellte sie am Wochenende gleichwohl eine Bedrohung des häuslichen Friedens dar. Denn die Verlockung, einer Wochenend-Beziehung anheim zu fallen, deren trauriges Ende vorhersehbar ist, könnte größer nicht sein. Nachdem am Freitag die Kerwe offiziell eröffnet wurde, harrten Kerwe-Pfarrer Günter Gajewski und die Kerweborscht vom Heimat- und Traditionsverein Heddesheim (HTV) der frohen Botschaft, dass nunmehr ein Bräutigam für die Schlumbl gefunden worden sei.

Doch ließ sie auf sich warten. Entweder weil der Traumprinz sich doch irgendwie vom Äußeren der Schönen einschüchtern ließ. Oder, weil man sie den ganzen Abend in den Armen irgendwelcher Männer sah und sie sich noch dazu richtiggehend hängen ließ. Fehlten ihr einfach die richtigen inneren Werte? Oder passte der Erwählte nur nicht in den Hochzeits-Frack? Mit fortschreitender Stunde wurden die Mitglieder des HTV nervöser. Sollte wirklich niemand Ihrer Lieblichkeit Bräutigam werden wollen? Zudem am Freitag auch noch enormer Druck auf dem Verein lastete, wurde doch um 21 Uhr die „Blaulicht-Party“ im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr gestartet, zu deren Beginn man den Glücklichen und Kurzzeit-Gatten doch gerne der Allgemeinheit präsentieren. Da half letztlich nur eine gute Planung.

Deshalb trafen sich die Honoratioren des Volksfests zum „Kerwehock“ und dem damit verbundenen Brainstorming, wen man als würdig und, im wahrsten Sinne, passend ansah. Das Treffen war schließlich von Erfolg gekrönt - gerade noch rechtzeitig: Björn Krämer, der schon von Kindesbeinen an mit knackigen Backwaren und süßen Leckereien in einer engen Beziehung stand, erkannte, was für ein süßes Mädel die Schlumbl doch war. Ja, er verzehrte sich förmlich nach ihr, wie er im vertraulichen Gespräch mit dem MM gestand.

Ausklang bei der „Blaulicht-Party“

Es folgte ein Happy End mit allem Drum und Dran: Freudentränen, strahlendes Lächeln und ein inniger Kuss besiegelten die Liebe, inklusive dem Versprechen, die Braut weder los- noch fallen zu lassen.

Kurz nach Eröffnung der Kerwe waren die zahlreichen Biertische und -bänke sehr gut besucht. Doch als die Temperaturen in den Keller fielen, es dunkel wurde und gleichzeitig die Lautstärke im Feuerwehrhaus stieg, lichteten sich die Reihen. Nun war alles bereit für die „Blaulicht-Party“. Die Lautsprecher glühten schon seit gut zwei Stunden vor - es war ein dezibelstarker Ruf in die Gemeinde, dass die eher Jugendlichen und Junggebliebenen sich auf den Weg machen sollten. Die Stimmung war ausgesprochen gut: Fragen, ob es den Besuchern gefiel, konnte man wegen der Lautstärke irgendwann nur noch in Zeichensprache stellen. dithu

