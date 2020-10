Suchen statt Gruseln

Kinder auf der Schnitzeljagd von „Just“ und Jugendvertretern. © Just

Weil die alljährliche Halloween-Party Corona-bedingt ausfallen musste, haben sich die Heddesheimer Jugendvertreter etwas Neues einfallen lassen: Zusammen mit dem Jugendhaus Just luden sie Grusel-Fans von acht bis 14 Jahren zu einer Halloween-Schnitzeljagd ein. Startpunkt war der Badeseerundweg gegenüber der Nordbadenhalle in Heddesheim. Hier konnten sich die Kids zu Kleingruppen zusammenschließen und erhielten durch die Jugendvertreter eine Einweisung in den Ablauf und in die geltenden Hygiene-Auflagen.

Kaum, dass die Teilnehmer dann ihre Laufzettel in den Händen hielten, ging es auch schon los. Zeitlich etwas versetzt, stürmten die Kinder in ihren Gruppen zu den verschiedenen Aufgaben. Diese hatten sich die Jugendvertreter mit ihrer Betreuerin ausgedacht und entlang des Badeseerundwegs verteilt. So mussten die Teilnehmer beispielsweise beantworten, was ein Vampir sieht, wenn er in den Spiegel schaut, oder wie viele Knochen ein Mensch besitzt. Auch eine Spinne mussten sie mit geschlossenen Augen ertasten, was für einiges Unbehagen bei den Tastenden sorgte.

Gold oder Spinnenbein?

Besonders schwierig schien die Frage, was wohl schwerer ist: ein Kilogramm Gold oder ein Kilogramm Spinnenbeine. Während einige der Kids länger rätselten, waren sich Samuel und sein Bruder Felipe (beide acht Jahre) schnell sicher: „Natürlich ist beides gleich schwer!“ Die zehnjährige Lara und ihre Freundin Kayla, die sich passend zum Halloween gruselig verkleidet hatten, grübelten über der Frage, um wie viel Uhr Geisterstunde ist: „Erst dachten wir, es wäre um 3 Uhr nachts, dann haben wir aber noch mal überlegt und sind auf Mitternacht gekommen.“ Dank der richtigen Antwort waren sie dem Lösungswort wieder ein Stück näher. Dieses verriet ihnen den Ort des süßen Gewinns, der sich etwas im Unterholz versteckt hatte.

Im Ziel waren sich alle Teilnehmer einig, dass die Jagd auf die Süßigkeiten ein voller Erfolg war und gerne nächstes Jahr wieder angeboten werden soll. „Die Fragen dürfen dann auch ruhig noch ein bisschen schwerer sein“, sagte Emma (13 Jahre). Auch für die Jugendvertreter und Anne Bauer vom Jugendhaus war es eine gelungene Aktion. „Besonders toll war es, zu sehen, wie sehr sich die Kinder gefreut haben, sobald sie eine Frage richtig beantwortet konnten“, stellte Jugendvertreterin Lara fest: „Das hat Spaß gemacht!“ red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020