T-Band heizt Gästen auf dem Dorfplatz ein

Anzeige

„Gschdopptevoll“ war’s am Samstagabend im Ortskern von Heddesheim. Das Dorfplatzfest bot den Bürgern und Gästen Gelegenheit, bei bester Stimmung bis in den späten Abend so richtig zu feiern. „All I need is a miracle“ von Mike & The Mechanics“ hätte das Motto des Abends gewesen sein können, genossen die Besucher doch wunderbare Stunden. Zu Gast war einmal mehr die Schriesheimer T-Band, die inzwischen bundesweit unterwegs ist.

Richtig gute Musik mit hervorragend interpretierten Hits von Vollblutmusikern, die bereits mit dem ersten Stück „Sirius / Eye in the Sky“ (Alan Parsons) das Publikum voll im Griff hatten und bei sommerlichen Temperaturen den zahllosen Besuchern zusätzlich einheizten. Ob Titel vom „Boss“ Bruce Springsteen, von Tina Turner oder Manfred Mann: Die Besucher ließen sich mitreißen sangen mit und tanzten – jedenfalls soweit es der Platz zuließ. Bei „Westerland“ (Die Ärzte), „Sympathy fort he Devil“ (Rolling Stones), „Dein ist mein ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze) und anderen bekam die Band lautstark Unterstützung aus der Menge.

Gespielte Empörung der weiblichen Gäste brandete auf, als Klaus Schenk, Frontman der T-Band Bob Marley’s „No woman, no cry“ mit „Kä Fra, kä Geschrei“ ansagte. Frontmann Schenk brachte seine anhaltende Motivation mit einem dicken Lob an seine Band auf den Punkt: „Wenn ich nicht so tolle Musiker um mich hätte, würde ich schon lange keine Musik mehr machen!“ Wolfgang Amann (Rhythmusgitarre), seit 1995 dabei, erinnerte an die ersten Jahre der Gruppe. Angefangen hatte alles bei einem Betriebsfest bei der Telekom im Jahr 1991, als das Unternehmen noch zur Bundespost gehörte und eine Behörde war. Inzwischen, freut sich Amann, spielt schon die zweite Generation in der Band, darunter auch sein Sohn Mirko (Bass). Und Amann ist begeistert vom Dorfplatzfest. Er lobt Bürgermeister Kessler und das Bauhof-Team um Wolfgang Unverricht ob der hervorragenden Organisation.