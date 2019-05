Tag der offenen Tür beim Reitverein

Kleiner Donner, Bubi und Sandro liegen noch entspannt im Stroh. Aber die süßen Ponys des Reitvereins Heddesheim freuen sich schon auf die Kinder, die am Tag der Offenen Tür reiten möchten. Die Gelegenheit dazu haben sie am Donnerstag, 30. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr. Traditionell öffnet der Pferdezucht-, Reit- und Rennverein Heddesheim am Vatertag (Christi Himmelfahrt) den Stall für Gäste.

Reitvorführungen zeigen, dass Vereinsmitglieder und Pferde sportlich hoch hinaus wollen. Neben dem beliebten Ponyreiten werden viele Spielstationen für Kinder aufgebaut sein. Neu sind Segwayfahrten rund um das weitläufige Außengelände. Für das leibliche Wohl wird vom Verein gesorgt. red

