Tanz, Musik und Bütten einfach „spitze“

Um Fasnacht zu feiern, ist man nie zu alt. Das haben die Bewohner im Seniorenpflegeheim Haus am Seeweg in Heddesheim einmal mehr bewiesen. Mehr als 50 von ihnen versammelten sich zur närrischen Feier in der bunt geschmückten Cafeteria. Das Beschäftigungsteam mit Ingrid Häffner, Martina Schnitzler und Uschi Stiller hatte ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Für Musik sorgte Ralf Siegel, der in bekannt humorvoller Art und Weise die Senioren zum Mitsingen, -klatschen und -schunkeln animierte.

Mit einem kräftigen Ahoi, Alaaf und Helau begrüßte Uschi Stiller die Gäste und führte mit gereimten Versen durch das Programm der nunmehr 12. Faschingsveranstaltung im Haus am Seeweg. Tradition hat dabei der Besuch des örtlichen Karnevalvereins Hellesema Grumbe 1996, diesmal mit dem Prinzenpaar Sabrina IV. und Patrick I. nebst Garde und Abordnung.

Bühnenpremiere des Heimleiters

Dem Grußwort der närrischen Hoheiten folgte der Ordenstausch. Aufgrund der langen Kampagne 2018/2019 erhielten die Grumbe von ihren Gastgebern als Orden einen Schlüsselanhänger in Form eines Turnschuhs. Mit einem Tanz erfreuten Jugendgarde und Juniorengarde die Bewohner, die es mit reichlich Beifall und den ersten Raketen dankten. Trainiert werden die Garden von Sabrina Mayer, Vanessa Mayer, Sybille Mayer und Sabrina Schumacher.

Zur ersten Tanzrunde animierte das Beschäftigungsteam die Hausbewohner mit und ohne Rollstuhl, und so verwandelte sich die Cafeteria rasch in eine Tanzfläche. Kurzweilige Unterhaltung boten dann zwei Stadt- und Landfrauen (Ulrike Zimmermann, Dörthe Klumb, Marisa Siegel und Luise Bock) mit ihrem „Klagelied“ nach der Melodie von „Sabinchen war ein Frauenzimmer“: Während sich die Stadtfrauen nach Ruhe in einem Bauernhaus und Spaziergängen über Felder sehnen, träumen die Landfrauen davon, bis in die Nacht in Cafés, Kinos oder ins Theater zu gehen. Der Text stammte von Hubert Kolkhorst, der später auch in der Bütt zu hören war. Dort feierte auch Hausdirektor Steve Kühny als Cowboy Premiere und ließ die Zuhörer unter anderem an seinen Gedanken zum ersten Büttenauftritt humorvoll teilhaben.

Als „Mann für alle Fälle“ kündigte Uschi Stiller Hubert Kolkhorst an. Er schilderte scherzhaft sein Leben als Möchtegern-Playboy, der sich beruflich umorientierte und eine Stelle als Haushaltshilfe annahm – also „putzen, waschen, bohnern, cleanen statt Chaiselongue mit Sekt und flotten Bienen“. Auch dafür wurde eine lautstarke Rakete fällig. „Schön war es“, bilanzierte Bewohnerin Ilse Nöbbe den närrischen Nachmittag, den Bewohner Theodor Horn einfach „spitze“ fand. fase

