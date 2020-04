Tauschgeschäft ermöglicht Bau

Das war nicht so schwer, oder? Hinter dem „MM“-Osterei hat sich in unserem Mittwochsrätsel das äußerst markante evangelische Gemeindehaus in Heddesheim versteckt. Im Oktober wird es fünf Jahre jung – seine Vorgeschichte reicht indes fast 15 Jahre zurück.

Seinerzeit steckte die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim in einer veritablen Finanzkrise. Um ihren Schuldenberg abzubauen, erhielt sie vom Oberkirchenrat die Auflage, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Dazu gehörte auch eine Analyse der Gebäudesituation. Und dabei zeigte sich, dass die Kirchengemeinde gemessen an der Zahl ihrer Schäfchen über zu viele Immobilien verfügte. Ein Relikt aus der Vergangenheit, als die Zahl der Mitglieder größer war. Hinzu kam, dass die Gebäude nicht mehr aktuellen energetischen Standards entsprachen, also hohe Kosten verursachten.

Platz des alten Pfarrhauses

Eine umfassende Gebäudeoptimierung sollte das Problem lösen. Die Idee: Die Kirche verkauft ihre Kindergärten in der Werder- und Beindstraße sowie ihr altes Gemeindehaus an die Kommune und erwirbt dafür im Gegenzug das Grundstück an der Oberdorfstraße 3. Jenes Areal also, das bis an die Kirche heranreicht und auf dem seinerzeit noch das marode alte Pfarrhaus stand, in dem im 19. Jahrhundert der frühere Heddesheimer Pfarrer und Revolutionär Georg Friedrich Schlatter wohnte.

Nach mehrjährigen Verhandlungen wurde der Tausch im Jahr 2012 vollzogen. Die politische Gemeinde übernahm als neue Eigentümerin das Gemeindehaus an der Beindstraße sowie die Kindergärten, deren Betrieb weiterhin bei der Kirche blieb. Die Kirchengemeinde erhielt dafür das Grundstück Oberdorfstraße 3, um dort ihr neues Gemeindehaus zu errichten. Hinzu kam ein Aufgeld, das den Mehrwert der von ihr verkauften Grundstücke ausglich und in die Finanzierung des geplanten Neubaus fließen konnte.

Die Kommune profitierte ebenfalls von diesem Tausch: Zum einen, da sie nun den Bau der Kinderkrippe an der Werderstraße vorantreiben konnte. Zum anderen benötigte sie das Grundstück des alten Gemeindehauses Jahre später für die Umgestaltung des Ortskerns rund ums Bürgerhaus.

Im Juni 2012 wurde das alte Pfarrhaus in der Oberdorfstraße 3 abgerissen. In jenem Sommer startete die Kirche auch den Architektenwettbewerb für das neue Gemeindehaus. Der Sieger stand im September fest: Die Jury, der auch Vertreter der Kirchengemeinde vor Ort angehörten, entschied sich für den Entwurf des Mannheimer Büros Motorplan. „Für uns aus städtebaulicher Sicht entscheidend war die Öffnung zur Kirche hin“, erläuterte Pfarrer Dierk Rafflewski damals im Gespräch mit dem „MM“. Die Architekten hatten das Gebäude zudem so geplant, dass die Fassade das im Ort dominierende Thema der Tabakscheunen aufnimmt – statt mit Holz jedoch mit speziell behandelten Aluminiumlatten. „Eine moderne Struktur, die die Tradition des Ortes aufgreift“, lobte der damalige Heddesheimer Pfarrer Herbert Anzinger.

Bis zum offiziellen ersten Spatenstich im Mai 2014 gingen allerdings noch viele Monate ins Land. Inzwischen untersuchte der Archäologe Klaus Wirth mit seinem Team das Grundstück und trug die Spuren aus dessen wechselvoller Geschichte zusammen. „Von der Grubenhütte zum Pfarrhaus. Archäologie und Geschichte der Parzelle Oberdorfstraße 3 in Heddesheim“ heißt das aus diesem Projekt entstandene Buch.

Saal nach Schlatter benannt

Rund eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich wurde das neue evangelische Gemeindehaus schließlich Anfang Oktober 2015, am Tag des Erntedankfests, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Einen Namen trägt der Neubau zwar nicht, dafür wurden die Räume im Innern nach ehemaligen Pfarr-Persönlichkeiten benannt. Der große Saal im Erdgeschoss trägt den Namen Georg Friedrich Schlatter, nach dem auch das alten Gemeindehaus benannt war.

Warum wir das Haus im Rätseltext als „ausgezeichnet“ bezeichnet haben, liegt übrigens an einem Preis der Architektenkammer Baden-Württemberg: Deren Jury würdigte das Gebäude im vergangenen Herbst beim Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020