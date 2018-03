Tennis- und Boule-Spieler auf dem Scheideweg?

Anzeige

Sollen die Boulefreunde und die Tennisspieler zukünftig getrennte Wege gehen? Diese Frage stand zwar nicht auf der Tagesordnung, wurde jedoch bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Tennisclubs (TC) mehr als eine Stunde von den 45 anwesenden Mitgliedern kontrovers diskutiert.

Der Spalt zwischen den beiden Gruppen im TC ist offensichtlich groß. „Ihr Bouler führt ein Eigenleben, es fehlt an Solidarität gegenüber dem TC“, meinte Ralf Reibold und fragte: „Was spricht gegen eine Trennung?“ Er und auch andere Tennisspieler erkannten die Leistungen und Aktivitäten der Bouleabteilung durchaus an, bemängelten aber ein auch nach außen hin zu dominantes Auftreten. „Durch die hohe Präsenz der Bouler werden Entscheidungen getroffen, die dem TC nicht guttun“, so Reibold. „Im letzten Jahr habt ihr eine Sonderumlage von 30 Euro pro Mitglied einstimmig befürwortet. Anschließend aber im Internet teilweise sehr persönliche Angriffe gegen einige Vorstandsmitglieder verfasst“, wurde kritisiert. „Wir brauchen Euch nicht, Ihr uns aber auch nicht. Ihr wollt bei der Lösung unserer Probleme nicht helfen“, sagte Reibold und meinte: „ Der TC tut sich leichter, wenn er nur die Interessen der Tennisspieler vertritt. Mit Eurem jetzigen Beitrag wird es schwer werden, einen Verein zu finanzieren“. Michael Bowien als zweiter Vorsitzender sprach sich für die Erhaltung des Gesamtvereins aus und schlug eine Kommission vor, die künftige Spielregeln zwischen den beiden Gruppen erstellt. Diese sollten bei der Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr besprochen werden.

40 Austritte im vergangenen Jahr

„Bis 2020 müssen wir die Pobacken zusammenkneifen, damit wir wieder eine bessere Liquidität erreichen“, erklärte Schatzmeister Ralf Lulei. „Die Mitgliederzahlen haben sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Nur durch private Darlehen konnten noch größere Engpässe verhindert werden.“ Zurzeit sind 288 Mitglieder beim TC geführt, davon 92 Boulefreunde. 40 Mitglieder haben den TC im letzten Jahr verlassen.