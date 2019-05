Tennisclub lädt zum Tag für Kinder

Der Tennisclub Heddesheim veranstaltet mit der Tennisschule Marco Gumbinger am 14. Mai einen „Kids Day“. Unter dem Motto „Großes Tennis fängt im Kleinfeld an“ führt das Förderkonzept Kinder und Jugendliche an neue Tennis-Lerninhalte heran. Berücksichtigt würden die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse. Im Mittelpunkt der Ausbildung steht die Schulung der Spielfähigkeit, heißt es in der Ankündigung. Mitmachen kann jeder. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung aber zwingend erforderlich, per Mail an mg-tennisschule.de oder unter www.mg-tennisschule.de/startseite/kidsday. Dort gibt es auch weitere Informationen. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.05.2019