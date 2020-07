Terrasse auf Garage, Zaun an hoher Mauer?

Ein Ladengeschäft will in ein Wohnhaus umziehen, einem Anwohner rückt die Terrasse des Nachbarn zu nahe, und ein anderer plant entlang einer Mauer noch einen Zaun: In seiner Sitzung am Montag, 20. Juli, berät der Bauausschuss des Heddesheimer Gemeinderats einige interessante Fälle. Insgesamt liegen dem Gremium, das ab 17.30 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses tagt, sieben Anträge oder Anfragen auf dem Tisch. Ein Überblick:

Fachgeschäft will umziehen: Ein im Gewerbegebiet ansässiges Fachgeschäft mit Onlineshop will in den Keller eines Wohnhauses an der Friedhofstraße umziehen. Der Anbieter von Meerwasser-Aquaristik plant dort laut Verwaltung einen Laden von etwa 55 Quadratmetern. Aus städtebaulicher Sicht geht das für das Heddesheimer Bauamt in Ordnung, da es auch in der Nachbarschaft eine „gewerbliche Prägung“ gebe. Größeres Verkehrsaufkommen sei nicht zu erwarten – und etwas mehr Verkehr durch den Friedhof-Parkplatz ohnedies vorhanden.

Genehmigung für Arztpraxis: Nachträglich genehmigt werden soll die Umnutzung von Räumen in der Unterdorfstraße. Ursprünglich war dort eine Anwaltskanzlei, die aber schon vor Jahren einer Praxis für Gynäkologie gewichen ist. Für diese Art der Nutzung gab es bisher noch keine Genehmigung – das will der Antragsteller jetzt nachholen.

Zaun an Mauer: Um entlang einer bestehenden Mauer des Nachbarn einen Holzzaun zu errichten, beantragt ein Bürger eine Befreiung vom Bebauungsplan. Dieser erlaubt für das Areal zwischen Gewerbestraße und der Straße Am Hirschplatz nur eine Zaunhöhe von einem Meter, beantragt sind 2,5 Meter. Die Mauer ist laut Rathaus mit 2,8 Meter zwar noch höher und dürfte schon vor dem Bebauungsplan existiert haben. Wenn sie aber nicht erhalten bliebe, wäre es der neue Zaun, der dauerhaft vom Plan abweicht. Bis zur Sitzung soll das Vorhaben nochmals mit dem Kreisbauamt abgestimmt werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Terrasse zu groß: Wohl schon seit Jahren wird ein Garagendach in der Bahnhofstraße als Dachterrasse genutzt – wie sich laut Verwaltung jetzt herausstellte, ohne Genehmigung. Nun liegt ein nachträglicher Antrag vor. Aus diesem sei ersichtlich, dass ein Nachbar Einwände beim Kreisbauamt vorgebracht habe. „Baurechtlich wäre die Terrasse in der bisher genutzten Form formal nicht zulässig“, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Grund sei der fehlende Grenzabstand. Die Dachterrasse solle daher so verkleinert werden, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 2,5 Meter zum Nachbarn eingehalten würden.

Wohnhaus soll wachsen: Einen Bauantrag auf Aufstockung eines Hauses in der Friedensstraße sieht die Verwaltung kritisch. Bisher verfügt das Gebäude über Erd- und Dachgeschoss, ein weiteres Geschoss soll laut Antragsteller dazukommen. Drei große Vier- bis Fünfzimmerwohnungen sollen so entstehen. Von den Maßen her sei das Dachgeschoss als Vollgeschoss zu werten, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Die Häuser in der Nachbarschaft seien überwiegend zweigeschossig. Da das Gebäude mit der Giebelseite zur Straße steht und damit vergleichsweise tief in den rückwärtigen Bereich ragt, fürchtet die Verwaltung „eine deutliche Dominanz“.

Verkleinerte Gaube: In der Belfortstraße soll eine Dachgeschosswohnung so umgebaut werden, dass eine vorhandene Gaube erneuert und zugunsten einer kleinen Dachterrasse nach innen gerückt wird. Laut Bauamt unproblematisch.

Neubau umgeplant: Weil das Baurechtsamt des Kreises Einwände hatte, hat ein Bauherr ein Neubauvorhaben in der Belfortstraße umgeplant. Grundfläche und Bautiefe wurden reduziert, das zweistöckig geplante Haus gerät damit kompakter. Der Bauausschuss hatte im Dezember schon der größeren Planung zugestimmt, die jetzige Anfrage trägt laut Sitzungsunterlagen auch die Kreis-Behörde mit.

