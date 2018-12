TG lädt zu sportlicher Feier

Bei der großen Weihnachtsfeier der TG Heddesheim präsentieren am Sonntag, 16. Dezember, Kinder und Jugendliche aus allen Abteilungen einen bunten Querschnitt aus ihrem Sportprogramm. Los geht’s ab 14.30 Uhr in der Nordbadenhalle, die Vorführungen beginnen um 16 Uhr. Interessierte Zuschauer sind willkommen, es gibt Kaffee und Kuchen sowie diverse Getränke. Die Feier steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die vier Elemente“. Unter anderem wird die erfolgreiche TG-Turnerin Silja Stöhr Ausschnitte aus ihrer Wettkampfübung zeigen. Nach rund zwei Stunden Programm schaut gegen 18 Uhr wie jedes Jahr der Nikolaus vorbei. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018