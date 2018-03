TG steht auf solidem Fundament

Anzeige

Die Turngemeinde (TG) Heddesheim ist mit Abstand der größte Verein in Heddesheim und zählt derzeit 1201 Mitglieder. Zur Jahreshauptversammlung kamen allerdings nur 33 Mitglieder ins Vereinshaus im Sportzentrum, um sich über das Vereinsleben zu informieren.

Wolf-Günter Janko, der Erste Vorsitzende des Mehrspartenvereins, bedauerte das geringe Interesse und zeigte bei seinem Rückblick, was die TGler im vergangenen Jahr alles geleistet haben. Die Bilderpräsentation und die erklärenden Texte ergaben einen guten Überblick über das vielfältige Vereinsgeschehen. Höhepunkte waren das Vatertagsgrillen in der Freizeithalle, die Teilnahme am historischen Festumzug im Mai beim Gemeindejubiläum, der Besuch einer Sportler-Delegation beim internationalen Turnfest in Berlin sowie die Mitwirkung beim IGSH Feriencamp.

Erfolgreiche Feste

Erfolgreich verlief der Arbeitseinsatz beim Dorffeschd, und auch das TG-Oktoberfest lohnte den Aufwand. „Ich bin immer wieder überrascht, wie das Fest von den Gästen angenommen wird“, erklärte Janko, der sich darüber freut, wie viele Besucher sogar in Dirndl oder Lederhosen kommen. Beim Ehrungstag wurden Sportler und langjährige Mitglieder gewürdigt, und die Baumspende-Aktion der Gemeinde unterstützte die TG mit einem Baum. Die Weihnachtsfeier in der gut besuchten Nordbadenhalle beschloss das Jahr. „Unsere Kinder haben vor mehr als 300 Besuchern eindrucksvoll gezeigt, was sie von ihren engagierten Übungsleitern gelernt haben“, so Janko, der sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, den Trainern und Betreuern bedankte.