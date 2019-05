Tierischer Spaß mit dem PassParTu-Theater

Heddesheim.Rund 80 große und kleine Besucher hat die Gemeindebücherei Heddesheim zum jüngsten Kindertheater im Bürgerhaus „Pflug“ begrüßt. „Polleke Bär auf Abenteuer“ hieß das Stück des Theaters PassParTu aus Eppingen. Das Besondere: Schauspielerin Heidi Callewaert agierte vor wandhohen Bildern, die wie bei einem Zieh- und Schiebebilderbuch immer neu zusammengestellt werden und so die passende Kulisse für die Szenen bilden. In der Geschichte um eine „tierische“ Freundschaft und die Angst vor dem Fremden schlüpfte Callewart in alle Rollen von Polleke Bär, seinem Kumpel Fritz Biber und dem kleinen Wolfskind, das die Freunde nicht mitspielen lassen wollen – und das sich dafür übel rächt. Wie sich die Tiere am Ende des Abenteuers versöhnen, durften die kleinen Zuschauer sogar mitentscheiden. Für die Technik war Thomas Zotz vom PassParTu-Theater zuständig. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.05.2019