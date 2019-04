Toben im Bällebad, Schlafen unterm Sternenhimmel

Vor der Eröffnung musste es schnell gehen, wurden Möbel im Akkord zusammengebaut und Wände gestrichen. Es klappte, alles wurde rechtzeitig fertig, und Bürgermeister Michael Kessler brachte zur Eröffnung lauter Kuscheltiere mit der Aufschrift „Ich bin ein Heddesheimer“ mit. Nun spielt sich allmählich der Alltag bei der „Purzelbären“ ein. Ihren Namen hat Heddesheims jüngste Kinderbetreuungs-Einrichtung von Betreiberin Nadja Kornisch, die sagt: „Ich hatte ein Bild von einem Purzelbaum schlagenden Bären vor mir.“

Eine Grafikerin machte ein Logo daraus, und nun sieht man den Teddy im Großformat an der Wand und auf den gelben Kisten im Flur, in denen die Kleinen ihre Sachen aufbewahren. Sieben Kinder unter drei Jahren können hier gemeinsam betreut werden, elf sind angemeldet: Möglich ist diese Konstellation durch die langen Öffnungszeiten. Morgens um sechs Uhr kommt der erste „Purzelbär“, um 19 Uhr abends wird der letzte abgeholt. „Weil viele Eltern Schicht arbeiten“, erklärt Kornisch.

Seit sieben Jahren arbeitet sie als Tagesmutter, vor ihrer Fortbildung arbeitete die Hauswirtschafterin als persönliche Assistentin in der Pflege körperbehinderter Menschen. Erst im Brunnenweg, dann in der Großsachsener Straße hatte sie ihr Domizil, und vor vier Jahren lernte sie Kollegin Nadine Meiners kennen. Die gelernte Einzelhandelskauffrau schulte wegen ihres Kindes um auf Tagesmutter, und irgendwann reifte in beiden Frauen die Idee, wie Meiners sagt, „gemeinsam etwas aufzubauen“. Die beiden träumten von einem kleinen Kinderparadies mit viel Platz zum Spielen und einem Bällchenbad. Mut machte ihnen der große Bedarf an Betreuungseinrichtungen vor Ort: Sie wissen von mindestens zehn anderen Tagesmüttern und sehen den Trend dank der vielen, jungen Familien im Neubaugebiet ungebrochen.

Vor der Erfüllung ihres Traums lag allerdings ein Berg Papierkram, Behörden-Auflagen, Genehmigungen und Brandschutzvorschriften. Die Gemeinde mietete die Erdgeschosswohnung in der Joseph-Haydn-Straße 40 an, und auch hier war noch nicht alles ideal. Eine giftige Hecke musste raus, auf der Hälfte des kleinen Gartens wurde Rollrasen verlegt, im Spielplatzbereich Holzhackschnitzel. Die beiden Tagesmütter besuchten Messen für Kindermöbel, planten, und irgendwann war die Einrichtung ganz nach ihrem Geschmack. Die 100 Quadratmeter wurden ganz auf die Bedürfnisse der Kleinen ausgerichtet: Die Wände des Spielzimmers sind mit großen Bäumen und einer schaukelnden Kuh bemalt, es gibt eine Motorik-Schleife und einen Spieltunnel; im Spielzimmer steht ein Gitterbettchen neben dem anderen, bewacht von Mond, Sternen und einem schlafenden Pandabären, und in der Küche gibt es eine Tafel mit lauter Stühlen in Zwergengröße.

Schon die Kleineren dürfen sich selbst Teller und Besteck holen, denn Kornischs Motto lautet: „So viel Hilfe wie nötig, so viel Freiraum wie möglich.“ Regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig, ebenso das Training des Sozialverhaltens, gemeinsame Rituale und ein ruhiges, entspanntes Ankommen am Morgen. Und dann gibt es da noch den Bewegungsraum, mit dem sich das Duo tatsächlich seinen Traum erfüllt hat. Bunt und einladend steht es da für alle, die sich mal richtig austoben wollen: das Bällchenbad. stk

