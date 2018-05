Training: Unterwegs mit Bus und Bahn

Anzeige

Für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, die länger nicht mehr Bus und Bahn gefahren sind, ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oft mit Unsicherheiten verbunden. Wie gelingt der problemlose Ein- und Ausstieg, wie ziehe ich eine Fahrkarte am Automaten? Um Fragen wie diese geht es beim Mobilitätstraining für Senioren, das die Scheunengalerie und die Volkshochschule Heddesheim in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) am Montag, 4. Juni, anbieten. Treffpunkt ist um 14 Uhr am OEG-Bahnhof Heddesheim.

Das Training ist für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren geeignet. Eine Anmeldung im Bürgerservice im Rathaus Heddesheim unter Telefon 06203/10 12 42 ist notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. agö