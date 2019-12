Treffen auf der Eisbahn

Am Samstag, 7. Dezember, veranstaltet das Jugendvertretergremium Heddesheim (JVG) erneut eine Jugendversammlung. Diese findet von 14.30 bis 17 Uhr auf der Eisbahn Heddesheim statt und richtet sich an alle Heddesheimer Jugendlichen und Kinder ab zwölf Jahren.

Bereits im Juli hatten das JVG eine Jugendversammlung am Heddesheimer Badesee organisiert, diese war damals aber aufgrund von Regen buchstäblich ins Wasser gefallen und musste vorzeitig abgebrochen werden. Aus diesem Grund soll der Termin nun nachgeholt werden – passend zur Jahreszeit auf der Eisbahn. Jugendliche aus Heddesheim haben dort die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorschläge für möglich Angebote im Ort an die Jugendvertreter weiterzugeben, damit diese sich zukünftig dafür einsetzen können. Ebenso können sich die Besucher über die bereits umgesetzten Projekte des JVG informieren und an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem der erste Preis eine Saisonkarte für die Eisbahn sein wird. Der Eintritt zur Eisbahn ist für alle Heddesheimer Jugendlichen, die an diesem Tag zur Jugendversammlung kommen, umsonst. red

