Trockenheit bleibt nicht ohne Folgen

Der Gemeinderat von Heddesheim hat in seiner jüngsten Sitzung eine Reihe von Beschlüssen gefasst und Mitteilungen von Bürgermeister Kessler zur Kenntnis genommen.

Feuerwehr: Die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr hatte der Rat bereits im Juli beschlossen, was fehlte, war die Beladung. Dafür erteilte das Gremium jetzt den Auftrag für rund 90 000 Euro an die Firma Barth in Fellbach. Insgesamt kostet das Löschfahrzeug (LF) 10 damit knapp 420 000 Euro, vom Kreis erhält die Gemeinde 92 000 Euro. Die Lieferzeit beträgt zwei Jahre, das Auto kommt also erst 2021.

Bäume: Einige Bäume in der Gemeinde haben die Trockenheit nicht überlebt. Insgesamt 30 müssen deshalb in Kürze entfernt werden, wie Bürgermeister Kessler mitteilt. Zum Teil werde an gleicher Stelle Ersatz gepflanzt, zum Teil solle der Platz freibleiben, damit sich vorhandenes Grün besser entfalten könne.

BASF-Hilfe: Eine BASF-Aktion unter dem Motto „helping hands“ (helfende Hände) hat die Gemeinde in Anspruch genommen. So erhielt die Kommune 3000 Liter Desinfektionsmittel für öffentliche Einrichtungen.

Wasserversorgung: Zwei Überdruckventile sollen das Trinkwassernetz stabilisieren. „Das ist sehr sensibel und reagiert auf Druckschwankungen“, erläuterte Jürgen Beck vom Bauamt dem Gemeinderat. Dieser sah die Notwendigkeit ein und billigte die Vergabe an die Firma HT in Neckargerach für rund 125 000 Euro. Der Einbau soll in den Sommermonaten August und September erfolgen.

Externe Dienstleistung: Für das neue Haushaltsrecht muss die Gemeinde ihr Vermögen detailliert bewerten. Wegen Personalengpässen in der Finanzverwaltung hat Bürgermeister Kessler einen Teil der Arbeit extern vergeben. Die Kosten hierfür beziffert er auf 25 000 Euro. hje

