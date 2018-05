Türscheibe hält Stein stand

Anzeige

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 9.45 Uhr versucht, in den Lagerraum eines Indoor-Spielplatzes in der Ahornstraße einzubrechen. Mit einem Stein wollte der Unbekannte die Scheibe der Eingangstür einwerfen, was ihm allerdings auch nach mehreren Versuchen nicht gelang.

Anwohner alarmierten die Polizei, dass sie laute Geräusche wahrgenommen und anschließend zwei männliche Personen gesehen hätten, die sich in Richtung des Heddesheimer Badesees entfernten. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist bislang unklar. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 06203/9305-0 oder 06203/41443 melden. pol/red