Turnhalle nach Ostern fertig

Die Baumaßnahmen an der Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim gehen voran. Voraussichtlich nach den Osterferien kann die neue Schulturnhalle in Betrieb genommen werden, sagte Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vorgesehen sei, dass in der übernächsten Woche die Außenanlage dort fertiggestellt wird.

Auch beim Schulgebäude sei man „ganz gut im Zeitplan“, ein zwischenzeitlicher Verzug sei mittlerweile wieder aufgeholt worden. Zum Start des neuen Schuljahrs im September soll dann auch dieser Neubau bezogen werden können. Der Gemeinderat hat dafür einige weitere Aufträge vergeben. Die Maler- und Tapezierarbeiten übernimmt demnach die Firma Hauck aus Heidelberg. Mit gut 30 000 Euro lag ihr Angebot etwa 15 000 Euro unter der Kostenberechnung. Mehr bezahlen muss die Gemeinde dafür bei den Tischlerarbeiten: Der günstigste Bieter, die MTB GmbH aus Edingen-Neckarhausen, liegt mit ihrem Angebot von 42 000 Euro rund 19 000 Euro über dem, was die Architekten kalkuliert hatten. Eine Punktladung auf der Kostenberechnung schaffte hingegen die Firma Grothues (Leimen) als einzige Bieterin für die Gebäudeautomation: 48 000 Euro fließen in die Steuerungs- und Regelungstechnik im neuen Schulhaus. Die Gesamtkosten für den Neubau liegen insgesamt nach wie vor bei rund 4,1 Millionen Euro, informiert die Verwaltung.

Weg frei für Kleinkindbetreuung

Einstimmig hat der Gemeinderat auch ein neues Betreuungsangebot durch Tagesmütter im Gewerbegebiet zwischen Daimler- und Großsachsener Straße befürwortet. Um es zu ermöglichen, soll der Bebauungsplan dahingehend geändert werden, dass auch Anlagen für soziale Zwecke ausnahmsweise erlaubt werden können. „Wir haben dort viele Arbeitsplätze“, verwies Kessler auf die Sinnhaftigkeit des Standorts: „Das ist eine Aufwertung.“ Die Planänderung soll voraussichtlich noch vor der Sommerpause beschlossen werden.

