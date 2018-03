Turnhallen-Rohbau soll bis April stehen

Anzeige

Die beiden Neubauten an der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim kommen voran. In dieser Woche wurde das Fundament der neuen Turnhalle fertiggestellt, am Untergrund des neuen Schulhauses mit Mensa wird noch gearbeitet.

2,8 Millionen Euro investiert die Gemeinde in diesem Jahr in die beiden Bauvorhaben. Das Fundament der Turnhalle lässt bereits gut deren Ausmaße erkennen. Denn statt eines einzigen Feldes wird die neue Halle zwei Kleinspielfelder haben, die durch eine mobile Wand voneinander getrennt werden können. Das bietet zusätzliche Kapazitäten für die Schule, die in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen wird. Denn künftig werden alle Erst- bis Viertklässler der Gemeinde zentral im Ort unterrichtet, die bisherige Johannes-Kepler-Grundschule entfällt.

Auf der Baustelle hinter dem Hauptgebäude wird gerade alles für die Woche vor Ostern vorbereitet. Dann nämlich kommen Fertigteile aus Beton an und werden montiert. Die Stützen sind als erstes an der Reihe, dann folgen Wände und Dach. „Innerhalb von zweieinhalb Wochen steht die Halle“, erklärt Rolf Morr vom Bauamt der Gemeinde. Er hat die Bauleitung inne und ist deshalb täglich vor Ort.