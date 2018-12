Umweltschutz bleibt in Kesslers Rathaus Chefsache

Fast 80 Minuten lang hat der Gemeinderat in Heddesheim über die Einstellung eines Umweltingenieurs im Rathaus gestritten, länger als über den 46-Millionen-Etat des kommenden Jahres. Am Ende stimmte die Mehrheit für den Vorschlag von Bürgermeister Michael Kessler, das Bauamt vorübergehend durch einen zusätzlichen Sachbearbeiter zu unterstützen. Über den Antrag der Grünen wurde gar nicht erst abgestimmt.

Der Umweltingenieur ist damit zwar vorerst vom Tisch, doch die Diskussion dürfte weitergehen. Dass es im Bauamt der Gemeinde derzeit personelle Engpässe gibt, räumt auch der Bürgermeister ein. „Wir stehen bei den Bauausgaben an fünfter Stelle im Kreis, hinter Sinsheim, Walldorf, Weinheim und Leimen“, machte Kessler deutlich. Ein Auftragsvolumen von rund neuneinhalb Millionen Euro will auch im Rathaus verwaltet sein.

Emotionale Debatte

Doch welcher seiner Mitarbeiter wofür eingesetzt werden soll, das ist für Kessler buchstäblich Chefsache. „Das ist meine Organisationshoheit“, wies er den Vorstoß der Grünen zurück. Anders formuliert: Da lässt er sich von niemandem hineinreden. Das machte er auch in der langen und teilweise emotionalen Debatte mehrfach und mitunter auch lautstark deutlich. „Geben Sie uns die Freiheit, einen Tiefbauingenieur einzustellen“, formulierte er seinen Gegenvorschlag.

Mehr als 20 Minuten lang referierte Kessler aus der 15-seitigen Erläuterung zu diesem Punkt der Tagesordnung, um zu demonstrieren, dass seine Gemeinde und sein Rathaus in Sachen Umwelt- und Klimaschutz vorbildlich sind. Und er legte in der Sitzung nach. Von den 1101 Kommunen im Land gehörten 202 dem Klimaschutzpakt an, auch Heddesheim. An der Grundfinanzierung einer Energieagentur beteilige sich die Gemeinde – wie 168 andere im Land. Über ein eigenes Klimaschutzkonzept verfügten – außer Heddesheim – nur 125 Städte und Gemeinden.

Beim Energiemanagement gehöre Heddesheim zu insgesamt nur 295 Anwendern in Baden-Württemberg. In Sachen Energiesparen liege man mit einer Rate von 32 Prozent landesweit an der Spitze, wo 20 bis 30 Prozent zu verzeichnen seien. Der Anteil an erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch sei seit 2010 von 3,2 auf 31,1 Prozent gesteigert worden. „An guten Tagen wird in Heddesheim mehr Strom produziert als verbraucht“, sagte Kessler und schimpfte: „Es ärgert mich, dass diese Mammutleistung nicht registriert wird.“ Seine Schlussfolgerung daraus: „Wir müssen besser darstellen, was wir tun, und an der einen oder anderen Stelle mehr Gas geben.“

„Nachdem wir ordentlich den Kopf gewaschen bekommen haben, müssten wir eigentlich unseren Antrag zurückziehen, das werden wir aber nicht tun“, parierte Ulrich Kettner von den Grünen die Ausführungen Kesslers. Auch das baden-württembergische Städtchen Donzdorf, mit knapp 11 000 Einwohnern etwa so groß wie Heddesheim, leiste sich einen Umweltbeauftragten. „Warum sollten wir hier nicht ein Leuchtturmprojekt sein?“, verteidigte sein Fraktionskollege Andreas Schuster den Antrag und forderte: „Wir sollten selbstbewusst und mutig vorangehen.“

„Positive Effekte möglich“

Klaus Schuhmann (Grüne) ergänzte, jeder mittelständische Betrieb leiste sich einen Umweltschutzbeauftragten, der positive Effekte zeige, beispielsweise im Abfallbereich. Das könne auch eine moderne Gemeindeverwaltung tun. Auf die Rolle des Gremiums wies Reiner Lang (SPD) hin: „Der Gemeinderat nimmt hier das Privileg in Anspruch, jemanden einzustellen.“ Dass er es am Ende doch nicht tat, lag an dem Abstimmungsmodus: Kessler ließ über den Antrag gar nicht entscheiden, sondern nur über seinen eigenen Vorschlag.

