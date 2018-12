„Umweltschutz bloß ein Alibiposten“

Keine Kredite, ein großer Überschuss, Polster in der Rücklage und viel Geld für die Schulentwicklung: „Insofern könnte man dem Haushalt 2019 unter rein finanzwirtschaftlichen Aspekten fast mit Begeisterung zustimmen“, sagte Günther Heinisch – und hätte wohl alle überrascht, wenn er das auch tatsächlich getan hätte. Im Gegenteil bemängelte er einmal mehr, dass für aktiven Klimaschutz, den Erhalt der Biodiversität oder bessere Wasserqualität kein Geld eingeplant sei: „Im Vergleich zur Gesamtsumme ist das bisschen Biotopvernetzung und Umweltschutz vernachlässigbar, ein kleiner Alibiposten unter all den beeindruckenden anderen Zahlen.“ Gerade jetzt, in guter Finanzlage, seien umweltpolitische Investitionen wichtig. „Die Folgen und Reparaturen schädlicher Umweltfolgen“ kämen viel teurer. agö (BILD: Klaus Schuhmann)

