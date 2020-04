Unbekannte zerkratzen Auto

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein parkendes Auto in Heddesheim zerkratzt. Nach Polizeiangaben stand das beschädigte Fahrzeug in der Schriesheimer Straße. An dem BMW machten sich die Täter mit einem unbekannten Gegenstand zu schaffen und zerkratzten damit die gesamte Fahrerseite. Außerdem rissen sie den Außenspiegel des Fahrzeuges ab. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf mindestens 3 000 Euro.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden daher gebeten sich unter Telefon 06203/41443 mit den zuständigen Beamten in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Öffnungszeiten ist außerdem das Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 erreichbar. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020