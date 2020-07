Unfall mit Motorrad

Bei einem Unfall an der Einmündung der Ringstraße auf die L 631 zwischen Heddesheim und Viernheim ist ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der junge Mann am Dienstagvormittag mit seiner 17-jährigen Beifahrerin auf der L 631 in Richtung Viernheim unterwegs, als er vom Auto einer 57-Jährigen erfasst wurde, die von der Ringstraße nach links auf die Landstraße einbog. Dabei missachtete die Frau laut Polizei die Vorfahrt des Motorradfahrers. Durch den Zusammenstoß wurden der 18-Jährige und seine Sozia über die Motorhaube des Autos geschleudert. Der junge Mann wurde noch an der Unfallstelle notärztlich behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Klinik. Das Motorrad wurde abgeschleppt, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 10 000 Euro. Die Unfallstelle blieb bis 13.30 Uhr unpassierbar. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020