Unfallflucht am Golfplatz

Eine Unfallflucht hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Heddesheim begangen. Wie die Polizei gestern mitteilte, befuhr ein 67-Jähriger am vergangenen Mittwoch gegen 14.15 Uhr mit seinem Opel die L 631 in Richtung Viernheim. Kurz nach der Einmündung zum Golfclub Heddesheim kam ihm in einer Linkskurve ein weißes Fahrzeug auf seiner Spur entgegen, so dass der Mann auf den Grünstreifen ausweichen musste. Hierdurch geriet sein Opel ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit.

Drei Personen leicht verletzt

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handeln soll. Bei dem Unfall wurde der 67-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer, eine 69-jährige Frau und ein 88-jähriger Mann, leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie am selben Tag wieder verlassen konnten. Am Opel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst Mannheim, Telefon 0621/1 74 40 45, in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018