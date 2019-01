Unfallflüchtiger demoliert Mercedes

Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein noch unbekannter Autofahrer an einem geparkten Mercedes in Heddesheim angerichtet. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der Wagen der C-Klasse am Freitag in der Zeit zwischen 5.30 und 11.30 Uhr in der Schulze-Delitzsch-Straße abgestellt. „Aufgrund der Sachlage dürfte das Auto des Verursachers ebenfalls erheblich beschädigt worden sein“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0 zu melden. agö/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019