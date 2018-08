Unterm Asphalt schlummern Gräber aus dem 7. Jahrhundert

Anzeige

Einige hundert Meter weiter südwestlich, an der Viernheimer Straße, scheint das dieser Tage schon zu gelingen. Auf Höhe der Tankstelle laufen derzeit die Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitung. „Die Bauarbeiten finden in einem bekannten Gräberfeld aus der frühen Merowingerzeit statt“, erklärt Wirth, warum das Areal aus archäologischer Sicht spannend ist. In den vergangenen Tagen habe der Bagger mehrere Gräber, etwa 1,6 bis 1,8 Meter unter Straßenniveau angeschnitten und etliche Skelettteile zutage befördert. In zwei Fällen kamen Keramikteile zum Vorschein, die eine zeitliche Einordnung in das 7. Jahrhundert nach Christus erlauben.

Dokumentation wird ergänzt

Gerhard Heimsch fand etwa bei einem teils zerstörten Kindergrab Fragmente eines sogenannten Knickwandtopfes, der typisch für die Merowingerzeit sei. „Metallgegenstände, die man in den Gräbern ebenfalls vermuten könnte, fehlen aber komplett“, bedauert Wirth. Auch die Lage der Skelette lasse darauf schließen, dass frühe Raubgräber alles für sie Brauchbare haben mitgehen lassen, etwa Beigaben wie Schmuck oder Waffen. Für die Archäologen liefern die Grabungen trotzdem wichtige Details für ihre Dokumentationen, wie er betont. Auch die Lage des Gräberfelds lasse sich nun besser eingrenzen.

Weiter in den Boden eingreifen dürften die Spurensucher freilich nicht – auch dann nicht, wenn sie direkt neben der Baugrube weitere Funde vermuten. Wirth verweist auf die rechtliche Lage: „Wir zerstören keine Denkmäler, die durch eine Baumaßnahme nicht gefährdet sind.“ Entsprechend geht es auch in der Viernheimer Straße vor allem darum, zu sichern, was ansonsten für immer verloren ginge – und alles haarklein zu dokumentieren.

Das geschehe jeweils in enger Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt – und nicht zuletzt unter einem gewissen Zeitdruck, um den Fortschritt der eigentlichen Baumaßnahme nicht zu gefährden. „Wir versuchen, den denkmalbedingten Mehraufwand zu reduzieren“, versichert der Grabungsleiter. Bereits heute, schätzt er, sei die Arbeit der Archäologen an dieser Baustelle beendet. „Dann werden die Funde dokumentiert, gewaschen und inventarisiert.“ Was dann noch im Boden liegt, bleibt dort – bis die Straße vielleicht eines Tages an anderer Stelle wieder aufgerissen werden muss.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018