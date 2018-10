Vampir und Fledermaus feiern

Fledermäuse, blutverschmierte dunkle Gestalten, Skelette und andere schaurig-schöne Wesen versammelten sich vergangenen Freitagabend in Heddesheim. Genauer: im Jugendhaus Just. Dort fand zum dritten Mal die beliebte Halloween-Party statt. Und dieses Jahr nutzten die Gäste den düsteren Disko-Keller zum Feiern.

Schon am engen Eingang wurde man schaurig-schön und fürchterlich begrüßt. Der lange Tisch, auf dem Schüsseln voll mit eingelegten Augäpfeln, widerlichen Knochen und glitschigen Larven gefüllt standen, lenkte die Eintretenden perfekt vom nächsten Schock ab: einer schwarzen Riesenspinne. Diese war an einer langen Angel befestigt und kam von oben auf die Feierwütigen zugeflogen.

„Wir haben uns so sehr erschrocken“, verrieten Kim-Jasmin Reinhard und Katharina Engel. Und das, obwohl sie als zwei der sieben Jugendvertreter Heddesheims natürlich schon vorher Bescheid wussten. Sie hatten in Kooperation mit dem Jugendhaus Just die Party geplant und veranstaltet. Insgesamt verbrachten sie zwei Sitzungen mit der Organisation des Halloween-Spaßes. Die Jugendhausleiterin Anne Bauer war unter anderem für den Großeinkauf der Dekoration zuständig.

Bei Spielen wie beispielsweise dem „Mumienwickeln“ oder „Schokokussessen“ hatten die Jugendlichen riesigen Spaß. Der berühmte Kostümwettbewerb war wieder das Highlight der Party. Vampirmädchen Leonie landete auf dem ersten Platz, Justin mit seiner Horror-Maske auf dem zweiten und Fledermaus Zoe auf dem dritten.

„Wir freuen uns sehr, dass die Partyreihe so einen guten Zuspruch hat“, berichtete Bauer stolz. Daher sei man auch in das Untergeschoss gewandert – oben gebe es nicht genug Platz für alle Jugendlichen. Außerdem habe man die Fete auf zwei Feste aufgeteilt: von 18.30 bis 21 Uhr feierten die zehn bis 14-Jährigen und von 21 bis 23.30 Uhr alle ab 15 Jahren.

Es war mal wieder eine mehr als gelungene Halloween-Party, bei der zusammen getanzt, gespielt und leckere Finger-Hotdogs oder auch Vampirgebiss-Muffins gegessen wurden. Alle Beteiligten freuen sich schon auf die Winterolympiade, die als nächste Party im Terminkalender steht. kata

