Verband spült Netze

Obwohl das Trinkwasser in Heddesheim und Hirschberg seit Mittwoch gechlort wird, gilt das Abkochgebot vorerst weiter. Damit es so bald wie möglich aufgehoben werden kann, spült der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße derzeit alle Leitungen. „Durch den Wasserabruf der Bürger gelangt das gechlorte Wasser ins Leitungsnetz“, erklärt Verbandsschriftführer Jürgen Beck am Donnerstag. Aber: Erst, wenn das desinfizierte Wasser überall angekommen sei – also auch im hintersten Winkel der Ortsnetze – könne das Abkochgebot aufgehoben werden.

„Daran arbeiten wir zurzeit“, sagt Beck. „Wir drehen also an den Rändern der Gemeinden die Hydranten auf, spülen und messen, ob an jeder Entnahmestelle die erforderliche Chlorkonzentration ankommt.“ Sobald dies der Fall sei, könne man – in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – Entwarnung geben. Die Aufhebung des Abkochgebots wird dann öffentlich bekannt gegeben.

Die Chlorung wird der Verband laut Beck auch dann zunächst fortführen. Auf die Desinfektion werde erst verzichtet, wenn auch die mikrobiologischen Werte im Wasserwerk wieder einwandfrei sind. Diese würden ebenfalls laufend gemessen. Jede Probe wandert zunächst ins Labor, wo nach etwa zwei Tagen das Ergebnis vorliegt.

Wie mehrfach berichtet, war am Montag bei einer Routineuntersuchung im Trinkwasser der Gemeinden Heddesheim und Hirschberg (betroffen sind beide Ortsteile) eine Verunreinigung mit coliformen Keimen/Escherichia coli festgestellt worden. Diese gelten als Hinweise auf mögliche Krankheitserreger, die mit verunreinigtem Oberflächenwasser in die Anlagen gelangt sein könnten.

Der Zweckverband, der die beiden Gemeinden mit Wasser versorgt, hatte daraufhin ein vorsorgliches Abkochgebot erlassen. Heißt: Leitungswasser, das zum Trinken oder Zähneputzen dient oder das bei der Zubereitung von Lebensmitteln (beispielsweise Salatwaschen, Reinigen von Geräten) verwendet wird, sollte vorher bis zum Sprudeln erhitzt werden. Menschen mit Chlorallergie sollten das Wasser aber nicht trinken. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Gemeinden. Fragen beantwortet die Verbandsverwaltung unter Telefon 06203/10 12 30. agö

