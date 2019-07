Verbandsvorsitzender: Null Toleranz in Sachen Keime

Noch keine Entwarnung in Sachen Trinkwasser: Nach wie vor wird den Bewohnern von Heddesheim und Hirschberg empfohlen, ihr Wasser abzukochen. Das bekräftigt am Dienstag noch einmal Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler. Grund ist eine Keimbelastung, die am Montag durch das Hygiene-Institut Heidelberg festgestellt wurde: Bei einer routinemäßigen Untersuchung am vergangenen Freitag wurden Escherichia coli-Bakterien sowie Coliforme Keime nachgewiesen.

Am Montag wurden die Bürger erstmals aufgefordert, Wasser, das zum Trinken, zum Waschen von Salaten oder zur Reinigung von Geschirr benutzt wird, zuvor bei einer Temperatur von 100 Grad zu kochen. Vorerst, sagt Kessler, gelte dieses Gebot weiter.

10 000 Haushalte betroffen

Nach der ersten Probe sei gleich eine erneute Beprobung angeordnet worden. Doch weil ein verlässliches Ergebnis erst nach 48 Stunden vorliegt, müssen sich die Verantwortlichen vom Wasser-Zweckverband Obere Bergstraße sowie die Bewohner beider Gemeinden noch gedulden. Aber, sagt Kessler, der zugleich Vorsitzender des Verbands ist: „Heute, am Mittwoch, wissen wir mehr.“

Nach der Ursache der Verschmutzung wird derweil weiter gesucht. Es könnte eine Schnecke sein, die in den Wasserbehälter gefallen ist, mutmaßt Kessler; ebenso könnte die Kontamination vom Finger eines Angestellten stammen, der die Probe entnommen hat: „Das kann man möglicherweise nie erkunden.“ Bekannt ist dagegen, woher das verschmutzte Nass kommt: Es wurde am Wasserwerk abgezapft.

Kleine Ursache, große Wirkung: Denn im Falle einer Verunreinigung läuft beim Verband sofort ein festgelegter Plan ab, der vorschreibt, wer informiert wird und wer Neuigkeiten herausgibt.

Bislang, sagt der Vorsitzende, habe es einen Fall wie diesen noch nicht gegeben. Doch jetzt sind 22 000 Menschen betroffen, schätzungsweise 10 000 Haushalte. Für den Fall, dass die Verschmutzung auch in der zweiten Probe vorliegt, setzen sich Kommunen und Verband zusammen und legen weitere Maßnahmen fest. So könnte das Wasser beispielsweise gechlort werden, um Keime abzutöten.

Eine notfallmäßige Wasserversorgung kommunaler Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen werde so nicht notwendig, erklärt Kessler und versichert: „Das, was in einer solchen Situation nötig war, ist getan worden.“

Durchsagen der Feuerwehren

Er meint die Information über soziale Medien, aber auch die Rundfahrten der freiwilligen Feuerwehren: Zwei Mal seien alle Straßen mit dem Lautsprecherwagen abgefahren worden, um die Anwohner mit Durchsagen vor dem Trinken von nicht abgekochtem Wasser zu warnen. Grundsätzlich mahnt er zu Besonnenheit: „Das alles sind Schutzmaßnahmen, und die sind auch wichtig beim Wasser.“ Ebenso befürwortet er, dass es in Sachen Keime „keine Toleranz“ gebe. Aber: „Hysterie dürfen wir jetzt auch nicht verbreiten.“

