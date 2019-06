Verein öffnet; die Türen

Am Sonntag, 9. Juni, nehmen die Gartenfreunde Heddesheim erstmals am Tag des Gartens teil. Der Aktionstag ist eine Initiative des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde und findet immer am zweiten Sonntag im Juni statt. Von 10 bis 17 Uhr können in Heddesheim die Gartenanlage „Grüne Insel“ und einzelne Gärten besichtigt werden. Jeder Besucher erhält – solange der Vorrat reicht – auch eine kleine Überraschung, verspricht der Verein.

„Wir sehen diese Veranstaltung auch als kleinen Ersatz für den Blumenschmuckwettbewerb der Gemeinde Heddesheim, der im letzten Jahr bekanntermaßen nach 40 Jahren zum letzten Mal stattfand“, sagt Gartenfreunde-Vorsitzender Michael Wühler. Kaffee und eine reichhaltige Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten warten ebenso auf hungrige Besucher wie Würstchen und belegte Brötchen. red/agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.06.2019