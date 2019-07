VHS-Fahrt nach Ludwigsburg

Am Montag, 15. Juli, statten die Volkshochschulen Heddesheim und Schriesheim dem Blühenden Barock in Ludwigburg einen Besuch ab. Zunächst wird das Residenzschloss Ludwigsburg besichtigt. Im Rahmen eines einstündigen Rundganges durch die Prunkräume des Schlosses lernen die Teilnehmer die eindrucksvolle Architektur einer der größten Schlossanlagen Südwestdeutschlands kennen. Nach der Mittagspause steht die barocke Kombiführung „Vom Stadtkern ins Gartenerlebnis“ auf dem Programm. Im Anschluss besteht Gelegenheit, auf eigene Faust einen Spaziergang zu unternehmen und die Sandkunstausstellung zu besichtigen. Gegen 17.30 Uhr ist die Heimreise geplant.

Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Schriesheim (7.45 Uhr Festplatz) und in Heddesheim (8.10 Uhr Friedhof). Die Teilnehmergebühr beträgt 45 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06203/10 12 67, per Fax an 06203/10 12 60) per Mail an vhs@heddesheim.de oder online www.vhs-heddesheim.de. red

