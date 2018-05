VHS-Fahrt nach Murrhardt

Anzeige

Am Mittwoch, 16. Mai, besuchen die Volkshochschulen Heddesheim und Schriesheim die kleine württembergische Kloster- und Amtsstadt Murrhardt. Zunächst steht eine Stadtführung durch die historische Altstadt auf dem Programm. Die Tour führt durch den Stadtpark, auf den romantischen Marktplatz und zum ehemaligen Kloster, mit Klosterhof, Besichtigung der heutigen evangelischen Stadtkirche und der berühmten staufischen Walterichskapelle.

Am Nachmittag besuchen die Teilnehmer die Villa Franck, Sommersitz der Familie des ehemaligen Ludwigsburger Kaffee- und Zichoriefabrikanten Robert Franck. Nach einer Führung mit dem Hausherrn, Kapellmeister Patrick Siben, werden die Franckschen Kaffeesorten Lindes, Kathreiner, Aecht Franck und Caro-Kaffee gereicht und Hochland-Bohnenkaffee mit hausgebackenen Kuchen serviert.

Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Schriesheim um 8 Uhr am Festplatz und in Heddesheim um 8.15 Uhr am Fritz-Kessler-Platz. Die Rückkehr ist gegen 19 Uhr geplant. Die Teilnehmergebühr beträgt 39 Euro. Anmeldungen bis spätestens 14 Mai per Telefon (06203/10 12 67), per Fax (06203/10 12 60), per Mail vhs@heddesheim.de oder über die www.vhs-heddesheim.de. red