VHS-Fahrt nach Rüdesheim

Am Donnerstag, 9. Mai, veranstalten die Volkshochschulen Heddesheim und Schriesheim eine Exkursion nach Rüdesheim am Rhein. In Rüdesheim steht zunächst eine Führung durch die historische Altstadt auf dem Programm. Nach der Mittagspause, die auch zu einem Spaziergang durch Rüdesheim und seine Drosselgasse genutzt werden kann, schweben die Teilnehmer mit der Kabinenseilbahn zum Niederwald mit dem berühmten Niederwalddenkmal. Der Niederwaldtempel im Ostein’schen Park in unmittelbarer Nähe vermittelt Rheinromantik pur. Weiterhin ist ein Abstecher zur Abtei St. Hildegard vorgesehen, in der die Klosterkirche, der Klosterladen und das Klostercafé besucht werden können. Gegen 17.30 Uhr ist die Heimreise geplant.

Zustiegsmöglichkeiten bestehen in Schriesheim (8.15 Uhr Festplatz) und in Heddesheim (8.40 Uhr Friedhof). Die Teilnehmergebühr beträgt 39 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06203/10 12 67, per Mail an vhs@heddesheim.de oder online auf www.vhs-heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.04.2019