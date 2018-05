VHS-Fahrt zur Kunsthalle Bonn

Am Mittwoch, 21. Februar, veranstaltet die Volkshochschule (VHS) Heddesheim in Kooperation mit der VHS Schriesheim eine Fahrt zur Bundeskunsthalle Bonn. Dort steht die Sonderausstellung „Bestandsaufnahme Gurlitt. Der NS-Kunstraub und die Folgen“ im Fokus. Dabei werden eine Auswahl an Kunstwerken gezeigt, die – von Dürer bis Monet, von Breughel bis Beckmann – ein breites Spektrum der

...

Sie sehen 40% der insgesamt 995 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.02.2018