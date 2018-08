VHS macht jetzt fit für den Beruf

Anzeige

Dank Internet bietet die VHS zudem einen komplett neuen Programmbereich an, nämlich den der „Beruflichen Bildung“. In Online-Kursen, sogenannten „Webinaren“ des Partners Xpert Business, können sich die Teilnehmer am eigenen PC in Finanzbuchführung, Bilanzierung, Controlling und auf anderen Gebieten der Betriebswirtschaft fortbilden. Wer mag, kann am Ende eine Prüfung ablegen und ein Zertifikat erlangen. „Als kleine Volkshochschule könnten wir das auf dem herkömmlichen Weg kaum anbieten“, freut sich Graser, selbst früher Leiter einer kaufmännischen Berufsschule. Weiterer Vorteil der Online-Kurse, bei denen der Dozent „live“ Fragen beantwortet: Sie kommen auf jeden Fall zustande, egal wie viele oder wenige sich dafür anmelden.

Im Gegensatz zu den Webinaren haben es einige ganz aktuelle Angebote noch gar nicht ins Programmheft geschafft. Sie sind aber auf der Homepage der VHS zu finden. Erst kürzlich etwa kamen zwei Fitnesskurse hinzu, und auch bei den Wasserkursen hat sich seit dem Druck eine Änderung ergeben. Aus persönlichen Gründen musste die Leiterin von „Aqua Zumba“ ihre Kurse absagen, stattdessen bietet die VHS nun zwei neue „Aqua Gym“-Kurse an. „Da sind jetzt noch ein paar Plätze frei“, informiert Graser. Auch die Wassergewöhnung für Ein- bis Zweijährige ist noch nicht komplett ausgebucht.

Vorzug für persönliche Anmeldung

Apropos: Speziell für die stark nachgefragten Kurse – etwa die im Wasser – greift eine Neuerung im Anmeldeverfahren, wie Graser erläutert. Mit dem neuen Semester gilt: Priorität haben jene, die zum ersten Anmeldetermin – es war der 16. Juli – persönlich auf der Geschäftsstelle erscheinen. Anmeldungen, die vor diesem Termin im E-Mail-Postfach oder Briefkasten der VHS landen, gelten als gleichzeitig eingegangen. Sind dies insgesamt mehr, als freie Plätze übrig sind, entscheidet das Los. „Für uns ist schließlich schwer nachzuvollziehen, wann ein Anmeldebogen eingeworfen wurde“, erklärt Graser, warum nicht mehr die zeitliche Reihenfolge den Ausschlag gibt.

Info: Programm und Öffnungszeiten: www.vhs-heddesheim.de

