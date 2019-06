VHS stellt Bilder in Bücherei aus

Unter dem Motto „Faszination Acrylmalerei und Zeichnen“ stellt die VHS Heddesheim noch bis zum 26. Juli eine Auswahl von Bildern aus dem gleichnamigen VHS-Kurs in der Gemeindebücherei Heddesheim aus. Die Kursteilnehmerinnen Jutta Griffiths, Iris Harbarth, Waltraud Hurrelmann, Claudia Körtke, Brigitte Ludwig, Sarah Tackmann, Petra Walter, Felix Ziegler und Dozent Christian Schura präsentieren ihre Arbeiten. In dem Kurs entstanden sowohl naturalistische und stilisierte Bilder als auch objektbezogene Zeichnungen. Stilistisch ist die Acrylfarbe für alle Kunstrichtungen offen: Von Abstrakt bis Realismus punktet sie mit ihrer hohen Farbintensität und Leuchtkraft und bietet so die Möglichkeit, in einzelnen Schichten zu arbeiten. Ein neuer Kurs „Faszination Acrylmalerei – Faszination Zeichnen“ startet bei der VHS am 14. Oktober. red

