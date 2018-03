Viel Arbeit, auch wenn andere bauen

Anzeige

Nicht alles, was Verwaltung und Gemeinderat 2018 in Heddesheim stark beschäftigen wird, schlägt sich direkt im Haushalt nieder. Insbesondere die großen Baumaßnahmen Dritter bringen für das Rathaus eine Menge Arbeit mit, wie Bürgermeister Michael Kessler im Gespräch über den Etat erläutert.

Eines der größten dieser Projekte ist das von der Bäckerei Görtz geplante Caféhaus an der Ecke Beind-/Unterdorfstraße. „Da sind wir intensiv dabei“, betont Kessler, dass dies ähnlich viel Arbeit bedeutet, wie wenn die Gemeinde selbst baut. Schließlich wolle man bei den Fragen der Gestaltung gerade an der zentralen Rathauskreuzung die Zügel nicht aus der Hand geben. Ähnlich sieht es beim Bau des Ärtzehauses an der Ecke Werder-/Schaafeckstraße aus – ebenfalls eine wichtige Kreuzung. Das Projekt beschäftigt das Bauamt nicht zuletzt wegen des neuen Parkplatzes und der Verlegung des Spielplatzes auf der gegenüberliegenden Seite.

Rathauskreuzung wird gesperrt

Hinzu kommt, dass die Baumaßnahmen zum Teil besondere Vorkehrungen seitens der Gemeinde erfordern. Beispiel Görtz: „Wir werden die Rathauskreuzung eine Zeit lang weiträumig sperren müssen“, erklärt Kessler. Der Abriss des alten Gebäudes sei für April/Mai geplant, im Sommer will Görtz mit dem Neubau des Cafés beginnen.